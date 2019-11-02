وكالة "فيتش" تعدل تصنيفها لتركيا إلى "مستقر" وتتوقع ألا يكون للعملية في سوريا تأثير

عدلت وكالة "فيتش" العالمية للتصنيف الائتماني توقعاتها بشأن تركيا من "سلبي " إلى "مستقر" وأكدت تصنيفها عند مستوى "بي بي-" قائلة إنها لا تتوقع تأثر المؤشرات الأساسية للائتمان بعملية أنقرة في شمال شرق سوريا.

وبحسب وكالة رويترز ، قالت " الوكالة العالمية للتصنيف الائتماني " إن "تركيا واصلت تحقيق تقدم في إعادة توازن اقتصادها واستقراره مما أدى إلى تقليص مخاطر الهبوط منذ مراجعتنا السابقة في يوليو".

وأشارت إلى وجود تحسن في ميزان الحساب الجاري وزيادة في احتياطيات العملة الأجنبية وتراجع التضخم واستمرار النمو ولكنها أضافت أن الليرة راوحت مكانها على الرغم من خفض أسعار الفائدة.

وقالت فيتش إن ضعف الأوضاع المالية الخارجية وزيادة التضخم والتقلب الاقتصادي بالإضافة إلى المخاطر السياسية والجيوسياسية شكلت ضغطا على التنصيف.

وأضافت أن "المسار القياسي لتركيا بشأن ارتفاع التضخم وتقلبه وضعف مصداقية السياسة النقدية والحد من استقلال البنك المركزي أكد خطر تجدد عدم استقرار الاقتصاد الكلي".

وقالت الوكالة أيضا إنها لا تتوقع أن يكون لعملية أنقرة في شمال شرق سوريا تأثير على المؤشرات الأساسية للائتمان دون حدوث صراع على نطاق أوسع.

وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفترة وجيزة عقوبات على أنقرة في أكتوبر/ تشرين الأول للضغط عليها لوقف عمليتها في شمال شرق سوريا ضد المقاتلين الأكراد حلفاء الولايات المتحدة السابقين.