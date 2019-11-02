اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والصين تعمل على استقرار الاقتصاد العالمي لعام أو عامين

صرح وزير التنمية الاقتصادية الروسي ماكسيم أوريشكين، اليوم السبت، أن اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين يعمل على استقرار الوضع في الاقتصاد العالمي، ولكن لفترة قصيرة فقط لمدة عام أو عامين.

وقال أوريشكين، للصحفيين: "أعتقد أنه إذا تحدثنا عن تاريخ قصير الأجل، وعن تاريخ للعام المقبل، لذلك بالطبع، فإن التوصل إلى اتفاق هو موضع ترحيب لأنه سيؤدي إلى استقرار للوضع العام وسوف يتوقف الوضع عن التدهور. ولكن على أي حال، فقد جرى بالفعل إلحاق ضرر لا يمكن إصلاحه بالتجارة العالمية والاقتصاد العالمي، لأنه من الواضح أنه الآن قد تم وضع سيناريو سلبي محتمل بشأن توقعات جميع العوامل الاقتصادية. نعم، إن إبرام اتفاق في المستقبل القريب، أو للربع القادم، أو ربما لعامين، سيحقق الاستقرار في الوضع".

وأضاف: "أعتقد أنه قبل الانتخابات الأمريكية، لن نشهد هنا مزيداً من تكثيف النزاعات. لكن من الواضح أن التناقضات بين النظام الصيني والنظام الأمريكي عميقة جداً، بحيث ستظهر عاجلاً أم آجلاً. هذه الهدنة تكتيكية وليست استراتيجية، في تقديري ".

هذا وفي وقت سابق، ذكرت قناة "سي إن بي سي"، أن الصين والولايات المتحدة، وخلال محادثة هاتفية، يوم أمس الجمعة، اتفقتا على القضايا الرئيسية حول اتفاقية التجارة. أجرى المحادثة الهاتفية نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو-هي، ووزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين والممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر.