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15:35 03 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
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    مشروع البحر الأحمر

    مشروع البحر الأحمر... عائدات سنوية تقدر بـ 22 مليار ريال سعودي (بالصور)

    © Sputnik .
    اقتصاد
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    أكدت مديرة التواصل المؤسسي والمتحدثة باسم شركة البحر الأحمر للتطوير نجلاء العلي أن مشروع البحر الأحمر سيسهم بإضافة 22 مليار ريال، للناتج المحلي بالمملكة العربية السعودية.

    الرياض-سبوتنيك. وقالت العلي في لقاء حصري مع "سبوتنيك" "نعمل على تطوير الوجهة السياحية الأكقر طموحاً في العالم. مع نهاية عام 2022، سنكون جاهزين لاستقبال الدفعة الأولى من زوار المشروع القادمين من مختلف أنحاء العالم".

    وأضافت "يضم موقع المشروع الذي يمتد على مساحة 28 ألف كيلومتر مربع، أرخبيلاً رائعاً يحتضن أكثر من 90 جزيرة بكر، بالإضافة إلى أنه محاط برابع أكبر حيد مرجاني بالعالم. كما تمتاز الوجهة بتقارب مكاني وتنوع غني بالموارد الطبيعية التي تشتمل على جبال خلابة، وأودية، وبراكين خامدة، وصحراء، ومواقع تراثية قديمة، مما سيتيح للزوار بالاستمتاع بالمزايا المتنوعة والحصرية طيلة فترة إقامتهم بالوجهة".

    وأكدت العلي أن إدارة الشركة ستقوم بضبط حركة الزوار لحماية الوجهة من "السياحة المفرطة"، وضمان توفير تجربة سهلة ومريحة طوال فترة إقامتهم، حيث من المتوقع استقبال "مليون" زائر بحلول عام 2030.

    مشروع البحر الأحمر
    © Sputnik .
    مشروع البحر الأحمر

    وأشارت العلي إلى أن المرحلة الأولى للمشروع ستتضمن تطوير 14 فندقاً فاخراً على خمس جزر، بالإضافة إلى تطوير منتجعين في المناطق الجبلية والصحراوية، وكذلك إنجاز البنى التحتية اللازمة لمرافق التجارة والترفيه التي ستخدم زوار الوجهة.

    أما مع اكتمال مراحل تطوير المشروع بنهاية عام 2030، فسيصل عدد الفنادق التي سيتم تطويرها إلى "50" فندقاً فاخراً على "22" جزيرة، إضافة إلى "6" منتجعات في المناطق الجبلية والصحراوية، كما سيتم يجري تطوير مدينة سكنية تستوعب نحو 35 ألف موظف مع عائلاتهم.

    سنحافظ على البيئة البكر في وجهتنا

    ونوهت العلي إلى مسافري الوجهات السياحية في هذا العصر يبحثون عن تجارب هادفة ومسؤولة وفريدة من نوعها. وقالت: "هذا شيء لا يمكننا أن نقدمه لهم إلا إذا قمنا بحماية وتعزيز المورد الطبيعي الثمين الذي يميز وجهتنا". 

    وقالت العلي:"هو المشروع السياحي الأكثر طموحا في العالم كونه سيستقبل الزوار من جميع أنحاء العالم ويتيح لهم فرصة التعرف على كنوز وعجائب البحر الأحمر على الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية والتي ستضم أكثر من 90 جزيرة بكر رمالها بيضاء ناعمة وبراكين خامدة وطبيعة خلابة مما يفسح المجال أمام الزوار للقيام برحلات سفاري استكشافية".

    وأضافت"سنعمل على تطوير وتنمية 22 جزيرة من أصل 90 للحفاظ على عذريتها بحيث يحظى فيها السائح على تجارب جديدة ومتنوعة إضافة إلى الأنشطة البيئية وكذلك الترفيهية كالرياضات المائية والغطس الذي يعد البحر الأحمر من أفضل المياه لممارسة هذا النوع من الرياضة لغناه بالمرجانيات والمناظر الخلابة والتنوع في الثروة السمكية والمشروع سيجذب محبي المغامرة ومستكشفي الثقافات الأخرى والباحثين عن الراحة والاستجمام".
    مشروع البحر الأحمر
    © Sputnik .
    مشروع البحر الأحمر

    واعتبرت العلي أن مشروع البحر الأحمر سيعمل على جذب المستثمرين المحليين والأجانب وبالتالي دخول الأموال التي ستعزز اقتصاد المملكة وتزيد نموه ويزيد فرص العمل ويضعها في مكانة مرموقة على خارطة السياحة العالمية ومن المتوقع أن يستقطب المشروع 2.4 مليار نسمة بحلول 2027 بنفقات تصل إلى 2 تريليون دولار في المدن السياحية وسيسهم بإضافة 22 مليار ريال سعودي للخزينة سنويا بعد الانتهاء منه وسيخلق 75 ألف فرصة عمل بطريقة مباشرة وغير مباشرة.

    وعلى هامش منتدى "مبادرة مستقبل الاستثمار" الذي استضافته السعودية، أبرمت شركة البحر الحمر للتطوير عقداً لتصميم المطار الخاص بمشروع البحر الأحمر. وستقوم شركة التصميم البريطانية العالمية "فوستر وشركاه" بتصميم المطار الدولي الذي من المقرر أن يتم الانتهاء منه عام 2022.

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    الكلمات الدلالية:
    عائدات, استثمار, السعودية, شركة, مشروع البحر الأحمر
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