مع تأهب المستثمرين لطرح "أرامكو"... الأسهم السعودية تواجه أكبر خسارة لجلسة واحدة

منيت الأسهم السعودية بأكبر خسارة لجلسة واحدة، اليوم الأحد، بعد أن باعت مؤسسات محلية الأسهم استعدادا لإدراج شركة "أرامكو" النفطية.

وأعلنت "أرامكو"، اليوم الأحد، نيتها الإدراج في البورصة المحلية، فيما قد يكون أكبر عملية طرح أولي في العالم، مع سعي المملكة لتنويع موارد اقتصادها الذي يعتمد على النفط.

ولم يضع بيان الهيئة إطارا زمنيا أو يحدد الحصة التي ستبيعها "أرامكو"، لكن مصادر قالت لرويترز إن شركة النفط قد تطرح ما بين 1 و2% من أسهمها بالبورصة المحلية لتجمع ما بين 20 و40 مليار دولار.

وقال صلاح شما، مدير الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في فرانكلين تمبلتون لأسواق الأسهم الناشئة، إن بعض المستمرين المحليين ربما يبيعون أسهما أخرى بغية تحويل الاستثمارات إلى "أرامكو" من أجل مكسب بعيد المدى.

ونزل المؤشر السعودي 2%، ومصرف الراجحي 1.8% والبنك الأهلي التجاري 2.5%. وفقد المؤشر 9% منذ بداية مايو/أيار، وفقا لرويترز.

وخسر سهم البنك السعودي البريطاني 4.9%، بعد أن أعلن عن ثبات أرباح الربع الثالث من العام نتيجة مخصصات خسائر أعلى مرتبطة باندماجه مع البنك الأول.

وهوى سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 1.5%.

وأصدرت شركة "أرامكو" النفطية السعودية، اليوم الأحد،، بيانا رسميا بشأن نيتها إدراج أسمهما في سوق المال السعودية.

وأعلنت أرامكو في بيانها الرسمي، الذي نشرته وكالة "رويترز"، نيتها إدراج جزء من أسهمها في البورصة السعودية.

وأوضحت أنها ستحدد سعر الطرح النهائي للأسهم، بعد نهاية فترة بناء "سجل الأوامر".

وأرفقت "أرامكو" بيانها بموقع رسمي خاص بعملية الطرح الأولي لأسهمها.

وقالت أضخم شركة نفط في العالم في بيان إن السعر الذي سيشتري به المككتبون في الأسهم وعدد الأسهم المبيعة ونسبتها سيتحدد في نهاية فترة بناء سجل أوامر الاكتتاب.

أضافت الشركة أنها تعتزم الإعلان عن توزيعات نقدية لحملة الأسهم العادية بما لا يقل عن 75 مليار دولار للعام 2020.

وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد وافقت اليوم على طلب شركة أرامكو تسجيلها في البورصة المحلية.

ويستهدف الطرح العام الأولي لأكبر شركة ربحية في العالم دفع الإصلاحات الاقتصادية التي يتبناها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع اقتصاد المملكة، التي أبرزت هجمات 14 سبتمبر/أيلول على اثنتين من منشآتها النفطية تأثير اعتمادها على الخام.

وقالت الهيئة في بيان "تعلن هيئة السوق المالية ("الهيئة") صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن الموافقة على طلب شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) ("الشركة") تسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام".

وذكرت قناة العربية، نقلا عن مصادر، أن "الإعلان عن نشرة إصدار أرامكو سيكون في العاشر من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.