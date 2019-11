حمى النفط... كيف تسرق الولايات المتحدة الذهب الأسود السوري؟

لقد تم وضع مخططات الإمداد منذ فترة طويلة، ويتم حماية أكبر الحقول من قبل مقاتلي الشركات العسكرية الخاصة والقوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة. وتحاول "سبوتنيك" كشف كيف يستفيد الأمريكيون من الذهب الأسود، الذي تملكه دولة أخرى.

قبل الحرب، جلبت صناعة النفط والغاز حوالي 20 بالمائة من الإجمالي إلى الميزانية السورية. وكان هذا يفي احتياجات البلاد بالكامل من الهيدروكربونات، حتى كان يكفي للتصدير. في عام 2009، بلغ الإنتاج 400 ألف برميل يوميًا. في عام 2013، انخفض هذا الرقم إلى 59 ألف برميل، وفي عام 2014 - إلى 33 ألف برميل. خلال هذه السنوات، سيطر إرهابيو تنظيم "داعش" على معظم محافظة دير الزور، أكبر منطقة نفطية في سوريا، حيث تتركز ثلاثة أرباع الاحتياطيات الوطنية من الذهب الأسود.

سيطر الإرهابيون على حقول العمر والتنك والورد وغيرها. أطلقت الخلافة الزائفة تجارة سريعة في النفط في السوق السوداء. يقدر إجمالي الإنتاج بـ 350 ألف برميل يوميًا. باع "داعش" النفط، حيث كسب من 25 إلى 60 دولارًا للبرميل. ويعتقد الكثير من الخبراء أن المنفذ الرئيسي تركيا، حيث تم نقل الهيدروكربونات عبر وسطاء.

مركبات نقل النفط تتجمع بالقرب من حقل العمر في محافظة دير الزور، سوريا، في 8 سبتمبر/أيلول، على بعد حوالي 10 كم شرق الميادين