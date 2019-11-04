ولي عهد أبوظبي: المجلس الأعلى للبترول أعلن اكتشافات جديدة في احتياطي النفط والغاز

أعلن المجلس الأعلى للبترول في أبوظبي عن زيادة احتياطيات النفط والغاز الإماراتي، مشيرا إلى اكتشافات جديدة للغاز غير التقليدي.

القاهرة- سبوتنيك. قال ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد في تغريدة علي موقع تويتر "اكتشافات جديدة في احتياطيات النفط والغاز.. كما أطلقنا آلية تسعير جديدة لخام مربان أبوظبي في خطوة استراتيجية تعزز دور الإمارات في قطاع النفط العالمي عن طريق تداول العقود المستقبلية لهذا الخام في السوق".

With the blessing of UAE President HH Sheikh Khalifa, the Supreme Petroleum Council announced major increases in #AbuDhabi oil & gas reserves & made historic decision to list on a stock exchange #ADNOC Murban crude oil, strengthening Abu Dhabi’s position as a global energy player pic.twitter.com/OpucU1gFJy محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) 4 ноября 2019 г.

وأضاف بن زايد "إن المجلس الأعلى للبترول بأبوظبي وافق على إدراج خام مربان الذي تنتجه شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في بورصة".

هذا وكشفت شركة بترول أبوظبي الوطنية، في الرابع من أيلول/سبتمبر الماضي، أنها حددت بأثر رجعي سعر البيع الرسمي لخامها القياسي - "خام مربان" – للشهر المذكور عند 65.20 دولار للبرميل، ارتفاعا من 62.30 دولار في الشهر السابق.

والمجلس الأعلى للبترول يمثل أعلى سلطة لشؤون النفط في إمارة أبوظبي، ويتولى وضع سياسة الإمارة البترولية وأغراضها.

كما يتولى وضع القواعد والأسس اللازمة، وإصدار قراراته ومتابعة تنفيذها؛ وصولاً إلى تحقيق الأهداف والنتائج المرجوة في جميع أفرع الصناعات البترولية.