أوبك: سيرتفع الطلب على النفط إلى 110 مليون برميل بحلول عام 2040

وجاء في تقرير منظمة أوبك، أن الطلب العالمي على النفط سيزيد بنسبة 11.9٪، ليصل إلى 110.6 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2040 وهذا أقل بـ1.1 مليون برميل حسب توقعات السنة الماضية.

وبالتالي، تعتقد أوبك أن الطلب على النفط سيرتفع خلال 22 عامًا بمعدل 11.9 مليون برميل يوميًا، مقارنة بـ 98.7 مليون برميل يوميًا عام 2018. في الوقت نفسه بحلول عام 2024 سيصل الطلب إلى 104.8 مليون برميل يوميًا، أي ما يعادل 6.1 مليون برميل، أو 6٪ أعلى من عام 2018.

وجاء في تقرير المنظمة، "نظرا إلى علامات التوتر الأخيرة في الاقتصاد العالمي وتوقعات معدلات نموه، على المدى القصير والمتوسط فإن توقعات الطلب العالمي على النفط هذا العام قد انخفضت قليلاً، إلى 110.6 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2040".

وأشار التقرير، أن الطلب على النفط من قبل دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سيبدأ في الانخفاض من عام 2020 وسيستمر في الهبوط حتى نهاية الفترة المتوقعة، في حين أن الطلب على النفط سيستمر بالنمو في البلدان خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وبينت المنظمة أن النمو يرتبط "بنمو الطبقة الوسطى وارتفاع معدلات النمو السكاني وإمكانية النمو الاقتصادي العالية، من المتوقع أن ينمو الطلب على النفط خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار 21.4 مليون برميل يوميًا بين عامي 2018 و2040".

وشددت المنظمة، أن الطلب على النفط خلال هذه الفترة سوف ينمو في الهند، بنسبة 5.4 ٪، إلى 10.2 مليون برميل يوميا، أما في الصين، سينمو الطلب بنسبة 4.4٪، ليصل إلى 17.1 مليون برميل يوميًا، بينما في بقية الدول الآسيوية سينمو الطلب بنسبة 3.8٪، ليصل إلى 12.8 مليون برميل يوميًا.

سيزداد الطلب على النفط من قبل دول أوبك بنسبة 3٪ بحلول عام 2040، ليصل إلى 11.8 مليون برميل يوميًا، وسيصل الطلب في روسيا إلى 3.8 مليون برميل يوميًا، بزيادة قدرها 0.3٪ مقارنة بعام 2018.