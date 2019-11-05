لماذا قامت البنوك المركزية العالمية بشراء أكثر من 156 طنا من الذهب

أظهر تقرير لمجلس الذهب العالمي أن البنوك المركزية حول العالم أضافت 156.2 طن من الذهب إلى الاحتياطيات النقدية في الربع الثالث من عام 2019.

وذكر التقرير، الصادر اليوم الثلاثاء، أن تركيا والصين وروسيا قادوا مشتريات البنوك المركزية خلال الفترة.

وحسب التقرير، زاد المركزي التركي الاحتياطيات بنحو 71.4 طن خلال الربع الثالث؛ ليرتفع إجمالي احتياطات الذهب لديه إلى 385.5 طن.

وجاءت روسيا بالمرتبة الثانية عبر إضافة نحو 34.9 طن بالربع الثالث؛ لتصل احتياطاتها من المعدن الأصفر إلى 2241.9 طن.

وارتفع احتياطي الذهب الصيني خلال الربع الثالث بنحو 21.8 طن وهي كمية متواضعة مقارنة بنمو حصة الصين من المعدن الأصفر.

وتراجعت مشتريات البنوك بنسبة 38 في المئة خلال الربع الثالث، نتيجة أن الفترة المماثلة بالعام الماضي شهدت صافي أعلى مشتريات فصلية منذ 2010.

وخلال التسعة أشهر الأولى من العام، ارتفعت مشتريات البنوك من المعدن النفيس بنسبة 12 في المئة على أساس سنوي إلى 547.5 طن.

وأفاد التقرير أن 14 بنكا مركزيا حول العالم، أضافت بمقدار طن واحد أو أكثر إلى احتياطاتها خلال الفترة، وسط توجهات واسعة من البنوك المركزية للأسواق الناشئة لتعزيز الاحتياطات.

و"مجلس الذهب العالمي" هو منظمة تعمل على تطوير سوق صناعة الذهب، وتهدف إلى تحفيز واستدامة الطلب على المعدن الأصفر عالميا.