أكثر من ملياري دينار تحويلات الوافدين في الكويت... والكشف عن إنفاق الكويتيين على السفر للخارج

ووفقا لصحيفة "الأنباء" الكويتية، يبلغ متوسط تحويل الأجنبي بالكويت يصل إلى 100 دينار شهريا.(الدينار الكويتي يساوي 3.29 دولار أمريكي).نفط خام الكويت التصديري خلال العام، والتي بلغت في المتوسط 69 دولارا للبرميل.
فيما سجلت الكميات المصدرة من النفط الكويتي ارتفاعا بلغت نسبته للمتوسط اليومي 12% بين عامي 2017 و2018 إلى نحو 2.050 مليون برميل يوميا من المتوسط.
وخلال الربع الأول من 2018، بلغت الصادرات النفطية 4.5 مليارات دينار وفي الربع الثاني بلغت 4.7 مليارات دينار.
وفي مقابل الصادرات، بلغت واردات الكويت من السلع 4.4 مليارات دينار، حيث تستورد سلعا بنحو 2.2 مليار دينار كل 3 أشهر في المتوسط، وتسجل الصين والولايات المتحدة الأميركية والإمارات واليابان أكبر الدول التي تستورد منها الكويت سلعا.
وعلى صعيد السفر، بلغ إنفاق الكويتيين على السفر في الخارج نحو 2.8 مليار دينار خلال النصف الاول، حيث بلغ الإنفاق في الربع الثاني ما قيمته 1.37 مليار دينار مقابل 1.44 مليار دينار في الربع الاول من العام.
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