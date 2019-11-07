النفط يرتفع فوق 62 دولارا للبرميل

صعدت أسعار النفط فوق 62 دولارا للبرميل، اليوم الخميس، بعد أن أشارت الصين إلى تقدم نحو اتفاق للتجارة مع الولايات المتحدة وهو ما زاد الآمال بنهاية لنزاع طال أمده أثر سلبا على النمو الاقتصادي والطلب على الوقود.

وبحسب "رويترز"، قالت وزارة التجارة الصينية اليوم إن الصين والولايات المتحدة اتفقتا اثناء مناقشات على مدار الاسبوعين المنقضيين على إلغاء رسوم جمركية على مراحل، لكنها لم تقدم جدولا زمنيا.

ودفع النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم محللين إلى خفض توقعاتهم للطلب على النفط وأثار مخاوف من وفرة في المعروض قد تنشأ في 2020.

وصعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 55 سنتا، أو 0.9 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 62.29 دولار للبرميل بينما قفزت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 80 سنتا، أو 1.4 بالمئة، لتغلق عند 57.15 دولار للبرميل.

ودفعت الزيادة الكبيرة في أسعار غرب تكساس الوسيط علاوة برنت على خام القياس الأمريكي الى أدنى مستوى منذ منتصف سبتمبر/أيلول.

وبلغت مكاسب برنت في 2019 حوالي 16 بالمئة مع حصوله على دعم من اتفاق بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء مثل روسيا لتقييد المعروض حتى مارس/آذار من العام القادم. ويجتمع المنتجون في الخامس والسادس من ديسمبر/كانون الأول في فيينا لمراجعة سياسة الإنتاج.