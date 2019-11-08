البيت الأبيض: إلغاء الرسوم الجمركية محتمل إذا توصلت أمريكا والصين لاتفاق تجاري

قالت متحدثة باسم البيت الأبيض، اليوم الجمعة، إن رسوما جمركية قد تُلغى في ظل اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين إذا تم التوصل إلى توافق، مشيرة إلى تفاؤل بشأن إبرام اتفاق نهائي لكن دون أن تذكر تفاصيل.

قالت ستيفاني جريشام، المتحدثة باسم البيت الأبيض، لـ"فوكس بيزنس نيوز" في مقابلة "نشعر بتفاؤل كبير بشأن اتفاق من نوع ما، وأتخيل أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق فقد تُلغى بعض الرسوم الجمركية" مضيفة أنها لا تريد أن تستبق المفاوضات، كما نقلت وكالة "رويترز".

وفي وقت سابق، ذكرت قناة "سي إن بي سي"، أن الصين والولايات المتحدة، وخلال محادثة هاتفية، يوم الجمعة الفائت، اتفقتا على القضايا الرئيسية حول اتفاقية التجارة. أجرى المحادثة الهاتفية نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو-هي، ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر.

ومن ناحيتها قالت وزارة التجارة الصينية إن بكين وواشنطن اتفقتا على إلغاء تدريجي لرسوم جمركية تبادل البلدان فرضها في حربهما التجارية المستمرة منذ شهور.