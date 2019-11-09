وكالة: البيت الأبيض متفائل بشأن احتمالات اتفاق للتجارة مع الصين

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول بارز بالإدارة الأمريكية اليوم الجمعة قوله إن البيت الأبيض "متفائل جدا" بشأن احتمالات الوصول إلى ما يطلق عليه اتفاق "المرحلة واحد" للتجارة مع الصين قبل نهاية العام.

وأبلغ مارك شوت كبير العاملين بمكتب نائب الرئيس مايك بنس محطة تليفزيون "سي إن بي سي": "نحن متفائلون جدا بأن الجولة واحد سيجرى إتمامها ونأمل بأن يتم توقيعها قبل نهاية هذا العام".

وأضاف أنه يعتقد ان اتفاق "المرحلة واحد" مع الصين من المرجح أن يتم الوصول اليه بحلول الخامس عشر من ديسمبر/ كانون الأول.

وبدأت إدارة ترامب، منذ عامين، ممارسة ضغوطا على الصين، حتى تجري تغييرات شاملة في سياساتها بشأن حماية الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا، إلى الشركات الصينية والمنح الصناعية والوصول إلى السوق.

وتنفي الصين دوما الاتهامات الأمريكية بأنها تعمد إلى ممارسات تجارية غير عادلة، وتعهدت بالرد على الإجراءات العقابية الأمريكية بتدابير مماثلة، وهو ما أدى إلى احتدام الحرب التجارية بين البلدين.

وتسبب ذلك في تعطيل تجارة سلع بمئات المليارات من الدولارات، وتسبب في تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.