أسعار النفط ترتفع بعد تصريحات ترامب بشأن الصين

أغلقت أسعار النفط مرتفعة، يوم الجمعة، بعد أن هبطت بأكثر من واحد في المئة في أثناء الجلسة عقب تعليقات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه لم يوافق على إلغاء رسوم جمركية على بضائع من الصين.

موسكو - سبوتنيك. وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 22 سنتا لتبلغ عند التسوية 62.51 دولار للبرميل.

وزادت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 9 سنتات لتسجل عند التسوية 57.24 دولار للبرميل.

وينهي الخامان القياسيان الأسبوع على مكاسب مع صعود الخام الأمريكي 1.9 في المئة وبرنت 1.3 في المئة.

وتسببت الحرب التجارية المستمرة منذ 16 شهرا بين أكبر اقتصادين في العالم في تباطؤ النمو الاقتصادي حول العالم ودفعت محللين إلى خفض توقعاتهم للطلب على النفط وهو ما يثير قلقا من تخمة في المعروض قد تنشأ في 2020.

وفي وقت سابق اليوم، هبطت أسعار النفط بعد أن أبلغ ترامب الصحفيين أنه لا يوافق على إلغاء رسوم جمركية على بضائع من الصين، لكن بكين تتطلع إليه لأن يفعل هذا.

وقال ستيفن إينس الخبير المعني بسوق آسيا والمحيط الهادي لدى أكسيتريدر "النفط في وضع التقاط الأنفاس مع ترقب المتعاملين المزيد من التفاصيل بشأن المحادثات التجارية".

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام الأمريكية ارتفعت بقوة الأسبوع الماضي في الوقت الذي خفضت فيه المصافي الإنتاج وتراجعت الصادرات، بينما واصلت المنتجات المكررة انخفاضا مستمرا منذ بضعة أسابيع، بحسب "رويترز".