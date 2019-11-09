الكويت تعتزم زيادة صادراتها من النفط للصين

أعلنت مؤسسة البترول الكويتية عزمها زيادة الصادرات من النفط الخام إلى الصين لأكثر من 600 ألف برميل يوميا بحلول العام المقبل.

ونقلت الوكالة الرسمية "كونا" عن نائب العضو المنتدب للتسويق العالمي بمؤسسة البترول الكويتية خالد الصباح قوله اليوم السبت "المؤسسة تعتزم زيادة صادراتها من النفط الخام إلى الصين إلى أكثر من 600 ألف برميل يوميا بحلول عام 2020".

وأضاف الصباح أثناء مشاركته في معرض الصين الدولي الثاني للواردات المنعقد في مدینة شنغهاي "حجم صادرات الكويت للصين من الغاز المسال ارتفع بشكل كبير، ليصل إلى أكثر من مليوني طن سنويا ما يمثل نسبة 40 بالمئة من إجمالي صادرات المؤسسة".

وأكد الصباح "الكويت ممثلة بمؤسسة البترول الكويتية تعتبر الصين أحد الشركاء الاستراتيجيين الرئيسيين لها".

وتابع الصباح أن استراتيجية المؤسسة لعام 2040 "تتمثل في زيادة القدرة الإنتاجية من النفط الخام محليا بما في ذلك المنطقة المقسومة مع السعودية إلى 4 ملايين برميل يوميا وإنتاج 2.5 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي غير المصاحب بحلول ذلك العام".

وأوضح الصباح أن المؤسسة تسعى للوصول بالطاقة التكريرية للنفط محليا إلى 1.4 مليون برميل يوميا بحلول عام 2021 إلى جانب الاستثمار في مصاف عالمية بما يضمن أفضل العائدات للنفط الكويتي".

وتحدث الصباح عن المشروعات المقبلة، قائلا إن من بينها "بناء مصفاة جديدة (مصفاة الزور) تم تصميمها وفق المعايير العالمية وبطاقة تكريرية كبيرة تبل615 ألف برميل يوميا؛ لضمان تغطية احتياجات الكويت من الطاقة"، متابعا "سيتم أيضا إنشاء محطة استيراد الغاز الطبيعي بطاقة استيعابية تبلغ 3000 ملیار وحدة حرارية يوميا".