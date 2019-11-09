هيئة الاستثمار الكويتية تعتزم امتلاك مقر دائم في الصين

أكد مدير مكتب الاستثمار الكويتي بشنغهاي، عبد الرزاق البعيجان، اليوم السبت، حرص الهيئة العامة للاستثمار على اتخاذ مقر دائم في الصين؛ وذلك لتصدرها قوائم وجهات الاستثمار العالمية.

القاهرة– سبوتنيك. وقال البعيجان، في تصريح صحافي على هامش مشاركته في أعمال منتدى التعاون المالي الدولي الثاني، المنعقد ضمن فعاليات معرض الصين الدولي الثاني للواردات بمدينة شنغهاي الصينية، "الصين تمتلك كل المقومات الاقتصادية والاستثمارية التي تؤهلها لتتصدر اقتصادات العالم، إذ شهدت طفرة اقتصادية كبيرة في مختلف المجالات، لاسيما التجارية منها والاستثمارية".

وأوضح البعيجان، بحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، أن افتتاح مكتب الاستثمار الكويتي بمدينة شنغهاي في تشرين الثاني/نوفمبر 2018، جاء كون المدينة تعد المركز المالي والاقتصادي للصين، والجبهة الأمامية لمبادرة "الحزام والطريق"، التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ عام 2013.

ووصف مكتب الاستثمار الكويتي بشنغهاي بأنه بوابة حقيقية للاستثمارات الكويتية في قارة آسيا بشكل عام والصين بصورة خاصة؛ مشيرًا إلى تعدد وتنوع أوجه الاستثمارات في الصين، لاسيما في قطاعات البنوك، ومجالات تكنولوجيا المعلومات.

ويعد مكتب الاستثمار الكويتي بشنغهاي ثاني مكتب استثمار خارجي للهيئة العامة للاستثمار بعد مكتب الاستثمار في لندن، الذي افتتح في عام 1953.

وانطلقت، أمس، أعمال منتدى التعاون المالي الدولي الثاني تحت عنوان "الانفتاح والابتكار من أجل تعاون متبادل المنفعة"، بمشاركة خبراء الصناعة المالية وممثلي أكثر من 500 شركة عالمية؛ وذلك ضمن فعاليات معرض الصين الدولي الثاني للواردات في مدينة بشنغهاي، الذي يستمر حتى غد الأحد.