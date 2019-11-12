صادرات مصر ترتفع 20 % هذا العام 

تحقق صادرات مصر ارتفاعا ملحوظا هذا العام، تصل نسبته إلى 20 في المئة، مقارنة بصادراتها، العام الماضي.

ذكرت ذلك وكالة "رويترز" ، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى قول وزير التجارة الصناعة المصري عمرو نصار، في مؤتمر اقتصادي بالقاهرة، إن "صادرات البلاد سترتفع 20 في المئة في العام الجاري، مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغت 25.2 مليار دولار".

وأضافت: "وزادت الصادرات في النصف الأول من العام الجاري 2 في المئة لتصل إلى 15.3 مليار دولار"، مشيرة إلى قول الوزير إن "استثمارات الحكومة خلال السنوات الخمس الماضية بلغت 940 مليار جنيه".

وأعلنت وزارة التجارة والصناعة المصرية، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن صادرات البلاد غير البترولية زادت 3% في أول تسعة أشهر من العام الجاري لتبلغ 19.201 مليار دولار، في حين تراجعت الواردات 0.3 بالمئة إلى 52.399 مليار دولار، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة والسعودية وتركيا وإيطاليا وبريطانيا والإمارات استحوذت على 37 في المئة من الصادرات المصرية، بحسب "رويترز".

وقالت الوزارة، في أبريل/ نيسان الماضي، إنها تستهدف الوصول بقيمة الصادرات إلى 55 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة من 24.8 مليار دولار حاليا، وخصصت ستة مليارات جنيه لصندوق تنمية الصادرات في السنة المالية 2019-2020.