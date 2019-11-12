شركة "غازبروم" توسع نطاق بيع منتجاتها على المنصة الإلكترونية

أعلنت يلينا بورميستروفا، رئيس شركة "غازبروم إكسبورت"، نية الشركة بيع منتجاتها من الغاز على منصتها الإلكترونية، مقترحة على عملائها فترات توريد متفاوتة.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الشركة، اليوم الثلاثاء: "أكدت منصتنا التجارية الإلكترونية فعاليتها وأعطت نتائج جيدة. ننوي في إطار المنصة الإلكترونية عرض منتجات جديدة لمدة توريد أطول، هي "موسم" و"عام ميلادي" و"عام غازي".

وأضاف بيان الشركة "في الوقت نفسه ، نحن نهدف إلى زيادة الترويج للعقود مع وقت التسليم الأقصر... في المستقبل ، نخطط لإتقان التداول باستخدام فروق أسعار مؤقتة، ما يؤدي إلى تحسين كفاءة التداول الإلكتروني "

ومن الجدير بالذكر أنه في الوقت الحالي، يتم تنفيذ مبيعات الغاز في محطة التداول الإلكتروني على أساس يومي ، وشهرًا وربعًا. إجمالاً ، منذ بدء تشغيل المنصة ، باعت شركة غازبروم للتصدير من خلالها أكثر من 15 مليار متر مكعب من الغاز. تم عقد أول جلسة تداول في منصة التداول الإلكتروني في 20 سبتمبر 2018.