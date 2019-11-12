المؤشران ستاندرد اند بورز500 وناسداك يسجلان مستويين قياسيين جديدين

دفعت مكاسب لأسهم التكنولوجيا المؤشرين ستاندرد اند بورز500 وناسداك المجمع في بورصة وول ستريت إلى تسجيل مستويين قياسيين مرتفعين جديدين أثناء التعاملات اليوم الثلاثاء بينما ينتظر المستثمرون كلمة للرئيس دونالد ترامب سيتناول فيها العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

لقيت بورصة وول ستريت دفعة هذا الشهر من آمال في حل للحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم المستمرة منذ 16 شهرا وموسم قوي لأرباح الشركات.

ومن المقرر أن يناقش ترامب سياسة التجارة في كلمة سيلقيها في نادي نيويورك الاقتصادي في وقت لاحق اليوم حيث سيبحث المستثمرون عن علامات على تقدم ملموس في هدنة تجارية بين واشنطن وبكين.

وبحلول الساعة 15.30 بتوقيت جرينتش كان المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعا 45.86 نقطة، أو 0.17 بالمئة، عند 27727.25 نقطة بينما صعد المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقا 15.12 نقطة، أو 0.36 بالمئة، إلى 3102.61 نقطة وهو مستوى قياسي مرتفع جديد.

وقفز المؤشر ناسداك المجمع 30.97 نقطة، أو 0.37 بالمئة، إلى 8495.25 نقطة وهو أيضا مستوى قياسي مرتفع.