شركات ألمانية وقطرية تشتري قسم الشحن في مطار روسي

أعلنت اللجنة الحكومية الروسية للاستثمارات الأجنبية، أنها تسمح لشركة "فرابورت" الألمانية وللشركة القطرية بشراء قسم الشحن في مطار "بولكوفو" بسانت بطرسبورغ.

وقال رئيس هيئة مكافحة الاحتكار، إيغور أرتيمييف: هناك مساهمون من شركة "Fraport" في فرانكفورت وهناك شركات قطرية، واليوم تمت الموافقة على الصفقة، وهم يشترون قسم شحن البضائع في بولكوفو".

وتمتلك الشركات القطرية 24.99 في المئة من أسهم مطار بولكوفو أما شركة فرابورت فتمتلك 25 في المئة من أسهم المطار.

وقال رئيس هيئة مكافحة الاحتكار الروسية، إيغور أرتيمييف، سابقا، إن جهاز قطر للاستثمار دفع 239 مليون يورو مقابل 24.99% من أسهم الشركة المشغلة لمطار بولكوفو الواقع في بطرسبورغ بشمال روسيا.

وجهاز قطر للاستثمار هو صندوق ثروة سيادي تابع لقطر مختص بالاستثمار المحلي والخارجي، أسسته حكومة قطر في العام 2005، لإدارة فوائض النفط والغاز الطبيعي، وللتخفيف من اعتماد قطر على أسعار الطاقة.