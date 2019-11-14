السعودية تستعيد كامل طاقتها الإنتاجية في نهاية نوفمبر الجاري

موسكو – سبوتنيك. ووفقا للمصادر، بلغ إجمالي الإنتاج الأولي من النفط "لأربع عشرة دولة من دول أوبك في شهر أكتوبر ما متوسطه 29.65 مليون برميل يوميا، أي ما يعادل 943 ألف برميل يوميا عن شهر سبتمبر، وازداد إنتاج النفط بشكل أساسي في المملكة العربية السعودية وفنزويلا والإمارات العربية المتحدة، في حين انخفض الإنتاج في الإكوادور وأنغولا والعراق ونيجيريا" بحسب التقرير.
بموجب اتفاقية "أوبك +" خفضت11 دولة إنتاج النفط بمقدار 1.098 مليون برميل يوميا مقارنة بـحجم 812 ألفا الموعودة، وتشمل هذه البلدان الجزائر وأنغولا والكونغو والإكوادور وغينيا الاستوائية والجابون والعراق والكويت ونيجيريا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وبالتالي تجاوزت الدول الصفقة في أكتوبر بنسبة 35 ٪ .
وقامت المملكة العربية السعودية، أكبر دولة مصدرة وأحد أكبر ثلاثة منتجين للنفط في العالم، وفي 14 سبتمبر ، خفضت "أرامكو" إنتاجها بأكثر من النصف، بمقدار 5.7 مليون برميل يوميا من المستوى المعتاد البالغ حوالي 9.8 مليون، بحلول نهاية سبتمبر، استعادت المملكة بالكامل أحجام الإنتاج المفقودة ، ومن المقرر أن يتم استعادة مستوى الطاقة الإنتاجية حتى 12 مليون برميل يوميا حتى نهاية نوفمبر.
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