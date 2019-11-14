السعودية تستعيد كامل طاقتها الإنتاجية في نهاية نوفمبر الجاري

صرحت منظمة "أوبك" في تقرير أصدرته في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني أنها خفضت في شهر أكتوبر الماضي الفائض من التعبئة إلى نسبة 35٪ بعد أن كان بنسبة 174٪ في الشهر السابق، بعد عودة الناتج النفطي السعودي لمستوى 1.174 مليون برميل يوميا بعد الهجمات على المنشآت النفطية في المملكة.

موسكو – سبوتنيك. ووفقا للمصادر، بلغ إجمالي الإنتاج الأولي من النفط "لأربع عشرة دولة من دول أوبك في شهر أكتوبر ما متوسطه 29.65 مليون برميل يوميا، أي ما يعادل 943 ألف برميل يوميا عن شهر سبتمبر، وازداد إنتاج النفط بشكل أساسي في المملكة العربية السعودية وفنزويلا والإمارات العربية المتحدة، في حين انخفض الإنتاج في الإكوادور وأنغولا والعراق ونيجيريا" بحسب التقرير.

ووفقا للمملكة العربية السعودية، زادت المملكة من الإنتاج في أكتوبر/تشرين الأول مقارنة بشهر سبتمبر/أيلول بمقدار 1.174 مليون برميل يوميا حتى وصل إلى 10.303 مليون برميل يوميا،. في الوقت نفسه ، ووفقا لمصادر أوبك الخاصة، زادت المملكة العربية السعودية إنتاجها من النفط بمقدار 1.094 مليون برميل يوميا ليصل إلى 9.89 مليون برميل يوميا.

بموجب اتفاقية "أوبك +" خفضت11 دولة إنتاج النفط بمقدار 1.098 مليون برميل يوميا مقارنة بـحجم 812 ألفا الموعودة، وتشمل هذه البلدان الجزائر وأنغولا والكونغو والإكوادور وغينيا الاستوائية والجابون والعراق والكويت ونيجيريا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وبالتالي تجاوزت الدول الصفقة في أكتوبر بنسبة 35 ٪ .

وقامت المملكة العربية السعودية، أكبر دولة مصدرة وأحد أكبر ثلاثة منتجين للنفط في العالم، وفي 14 سبتمبر ، خفضت "أرامكو" إنتاجها بأكثر من النصف، بمقدار 5.7 مليون برميل يوميا من المستوى المعتاد البالغ حوالي 9.8 مليون، بحلول نهاية سبتمبر، استعادت المملكة بالكامل أحجام الإنتاج المفقودة ، ومن المقرر أن يتم استعادة مستوى الطاقة الإنتاجية حتى 12 مليون برميل يوميا حتى نهاية نوفمبر.