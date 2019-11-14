مصر... قرار جديد للبنك المركزي بشأن أسعار الفائدة

قرر البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، خفض أسعار الفائدة 1% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، لتصل إلى 12.25% للإيداع، و13.25% للإقراض، وذلك للمرة الثالثة على التوالي.

وبحسب موقع "مصراوي"، كانت توقعات المحللين وبنوك الاستثمار تشير إلى أن البنك المركزي المصري سيخفض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 0.5 و1%، وذلك بعد التراجع المستمر في معدلات التضخم، وخفض أسعار الفائدة في عدد من الأسواق العالمية، منها الولايات المتحدة، وتركيا.

واجتماع اليوم، هو السابع للجنة منذ بداية العام الجاري، حيث خفضت اللجنة أسعار الفائدة في اجتماعها الأخير في 26 سبتمبر الماضي بنسبة 1% إلى 13.25% للإيداع، و14.25% للإقراض، وذلك للمرة الثالثة خلال العام الحالي بعد خفضها 1% و1.5% في فبراير وأغسطس الماضيين على الترتيب.

وكانت معدلات التضخم السنوية واصلت تراجعها الكبير للشهر الخامس على التوالي خلال أكتوبر الماضي، مسجلة أقل مستوى له منذ سنوات، بحسب آخر الأرقام المعلنة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وانخفض معدل التضخم السنوي إلى 2.4% لإجمالي الجمهورية في أكتوبر مقابل 4.3% في سبتمبر الماضي، ووصل معدل التضخم السنوي في المدن إلى 3.1% مقابل 4.8% خلال سبتمبر.

وسجل معدل التضخم الشهري لشهر أكتوبر معدلا 1% لإجمالي الجمهورية مقابل 0.3% خلال شهر سبتمبر الماضي، وذلك بسبب ارتفاع أسعار قسم التعليم بنسبة 28.9%، بحسب ما أظهرته بيانات الجهاز.

بينما أظهرت بيانات البنك المركزي اليوم الاثنين، أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي ارتفع خلال أكتوبر، لأول مرة في 8 أشهر، ليصل إلى 2.7% مقابل 2.6% في سبتمبر الماضي.

كما سجل التضخم الأساسي الشهري معدلا موجبا 1.1% في أكتوبر 2019 مقابل معدلا سالبا 2.3% خلال سبتمبر الماضي، ومقابل معدلا موجبا 1% في أكتوبر 2018.

ويهدف البنك المركزي إلى أن يصل بمعدل التضخم السنوي إلى 9% (بزيادة أو انخفاض 3%) في المتوسط، خلال الربع الأخير من عام 2020.