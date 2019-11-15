قبرص: تركيا تستخف بالقانون الدولي بتنفيذ عمليات التنقيب

اتهمت قبرص اليوم الجمعة تركيا بانتهاك القانون الدولي بتنفيذ عمليات تنقيب بحرية عن النفط والغاز قبالة سواحلها.

نقل، في وقت سابق من اليوم الجمعة، عن نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي قوله إن سفينة الحفر "فاتح" بدأت عملياتها قبالة الساحل الشمال الشرقي لقبرص.

وكان مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي قد تبنى يوم الاثنين إطار عمل لإجراءات تقييدية ضد تركيا بسبب أنشطة الحفر التي تنفذها حول سواحل قبرص.

وقالت الرئاسة القبرصية في بيان "الإعلان عن هذه التحركات غير القانونية من جانب تركيا في نفس يوم بدء سريان إطار عمل جديد لعقوبات الاتحاد الأوروبي يعكس ازدراء شديدا واستفزازيا للقانون الدولي والأوروبي".

وجرى تقسيم قبرص، وهي عضو في الاتحاد الأوروبي، بعد غزو تركي عام 1974 بسبب انقلاب نفذه القبارصة اليونانيون لفترة قصيرة.