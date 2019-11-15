الآمال في اتفاق أمريكي صيني تهبط سعر الين الياباني

وكتب محللو بنك "كومورتس" الألماني في مذكرة إلى العملاء "صراحة، مثل هذا الكلام لا يختلف كثيرا عما قاله ستيفن منوتشين قبل أشهر من أن اتفاقا أصبح جاهزا بنسبة 99 بالمئة،" وإن أقروا بأن التصريحات أفادت المعنويات.

لكنن الأسواق ظلت تتوخى الحذر عموما في ضوء غياب التفاصيل عن تصريحات لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، في قوله اليوم أن هناك "اتفاقاً يقترب"؛ حسب "رويترز".

وارتفع الدولار 0.3 بالمئة مقابل الين ليبلغ في أحدث سعر له 108.730 ين، مما ينبئ بانتهاء نوبة تراجع الدولار أمام العملة اليابانية ونزل الفرنك السويسري 0.1 بالمئة أمام الدولار.

وصعد الدولاران النيوزيلندي والاسترالي قليلا بفعل الأنباء، وتجاوز الأخير أدنى مستوياته في أربعة أسابيع.