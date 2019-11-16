الأسهم الأمريكية تصعد لمستويات قياسية على خلفية مفاوضات تجارية إيجابية مع الصين

أغلقت الأسهم الأمريكية عند مستويات قياسية يوم الجمعة، بفعل تفاؤل إيجابي حول اتفاقية تجارية محتملة بين واشنطن وبكين، وفقاً لبيانات التداول.

موسكو - سبوتنيك. واعتبارا من الساعة 16.15 بتوقيت نيويورك (00.15 بتوقيت موسكو)، ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.80 بالمئة، إلى 28004.89 نقطة.

وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.65 بالمئة، إلى 3116.61 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.73 بالمئة ، إلى 8540.828 نقطة.

وكان نائب المتحدث باسم البيت الأبيض، هوغان غيدلي، قد أعلن، في وقت سابق، أن بلاده ترغب بتوقيع الجزء الأول من اتفاقية التجارة مع الصين، على الرغم من إلغاء اللقاء الذي كان يخطط لعقده بين الرئيسين، الأميركي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ، في قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ "أبيك" في تشيلي.

وقال غيدلي في بيان مكتوب "في الوقت الحالي، يبدو أن قمة "أبيك" في تشيلي لن تعقد، ونعتقد، بأن المنظمة ليس لديها مكان بديل في الوقت الحالي. نحن نتوقع معلومات محتملة بخصوص عقدها [القمة] في مكان آخر".