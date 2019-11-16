لبنان... اتحاد موظفي المصارف يبحث تعليق الإضراب

أكد اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان إن الاتحاد سيجتمع يوم الأحد أو الاثنين لاتخاذ قرار بشأن إنهاء إضراب بعد تسلمه خطة لتأمين البنوك عن طريق تكثيف وجود الشرطة.

وقال رئيس الاتحاد جورج الحاج إن البنوك قد تعيد فتح أبوابها يوم الاثنين في أقرب تقدير إذا رأى الاتحاد أن الخطة مرضية"، معبرا عن دعمه للخطة، لكنه قال إنه لم يصدر قرار نهائي حتى الآن، وفق وكالة رويترز.

وتقترح الخطة الأمنية أن يقوم ضباط شرطة بحراسة فروع معينة للبنوك وتوفير خط ساخن يمكن للبنوك الاتصال به لطلب مساعدة أمنية فورية عند الحاجة.

وبدأ الاتحاد إضرابا يوم الثلاثاء بسبب مخاوف تتعلق بالأمان حيث تعم احتجاجات ضد النخبة السياسية أنحاء البلاد ويطالب المودعون بأموالهم بعدما فرضت البنوك قيودا جديدة.

في غضون ذلك، خفضت "ستاندرد اند بورز" للتصنيفات الائتمانية أمس الجمعة تصنيف لبنان بفعل تنامي المخاطر المالية والنقدية.

وقالت "ستاندرد آند بورز" إن تصنيف لبنان جرى خفضه إلى (C/CCC) من (B/B-)، بحسب "رويترز".

وقالت الوكالة إن تراجع الثقة في الحوكمة والأقتصاد في لبنان يؤدي إلى مسار معاكس لتدفقات داخلة للودائع إلى البنوك، مشيرة إلى أن النظرة المستقبلية السلبية للبنان تعكس المخاطر الخاصة بالجدارة الائتمانية للدولة بسبب تنامي الضغوط المالية والنقدية.

وبدأ الاتحاد إضرابا يوم الثلاثاء بسبب مخاوف تتعلق بالأمان حيث تعم احتجاجات ضد النخبة السياسية أنحاء البلاد ويطالب المودعون بأموالهم بعدما فرضت البنوك قيودا جديدة.