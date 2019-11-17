تقرير اقتصادي يتوقع تراجع الدولار أمام الجنيه المصري في 2020

توقعت شركة بلتون المالية القابضة، ارتفاع الجنيه المصري أمام الدولار ليصل إلى مستوى 15.9 جنيه، خلال الربع الأول من العام المقبل 2020.

جاء ذلك في تقرير الاقتصاد الكلي واستراتيجية 2020، الذي أصدرته الشركة، وقالت فيه إن ارتفاع الجنيه مقابل الدولار ، يعد عاملا رئيسيا للمحافظة على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2020، بحسب ما ذكرته بوابة "الأهرام الإلكترونية" المصرية.

ولفت الموقع إلى قول عالية ممدوح، محللة الاقتصاد الكلي بشركة "بلتون"، خلال مشاركتها في نقاش لاستعراض الكتاب السنوي لبحوث بلتون، إنها تتوقع أن يرتفع الجنيه أمام الدولار لمستوى 15.9 جنيه خلال الفترة ما بين الربع الأول والثاني من 2020.

وأضافت المحللة الاقتصادية المصرية أن "انخفاض عجز الحساب الجاري فى مصر، نتيجة توازن ميزان النفط، يدعم نظرتنا المستقبلية الإيجابية فى العام المالي 2019/2020"، مشيرة إلى أنه يسمح باستمرار خفض الفائدة لتخفيض خدمة الدين".

ولفت الموقع إلى أن تقرير "بلتون" توقع انخفاض عجز الميزان التجاري، فى العام المالي 2019/2020، بنحو مليار دولار، وخفض الفائدة بواقع 300 نقطة أساس فى 2020، مشيرة إلى أنه أوصي بالشراء فى السوق المصري، نتيجة تعافي الاقتصاد الكلي، واستمرار التيسير النقدي.