سيوفر 350 فرصة عمل... إطلاق مشروع لتصنيع الحافلات في سلطنة عمان

وسيتم تنفيذ المشروع على مساحة 50 ألف متر مربع بطاقة انتاجية تصل إلى 1500 حافلة سنويا، سيخصص منها 70% للتصدير خارج السلطنة، كالأسواق الخليجية واليمنية والأفريقية ورابطة الدول المستقلة.
وحققت المنطقة الحرة بصلالة خلال هذا العام حوالي 22 استثمارا جديدا بقيمة 1.5 مليار ريال عماني، ووصلت قيمة إجمالي الاستثمارات المحققة إلى 8.1 مليار دولار امريكي منذ تأسيسها قبل 13 عاما.
ويأتي توقيع عقد تصنيع الحافلات بصلالة تتويجا للجهود التي بذلتها المنطقة الحرة خلال لإيجاد شراكة استراتيجية وقنوات اعمال عالمية "تساعدها في تحقيق رؤيتها بجعلها مركزا عالميا واقليميا رائدا في مجال الجودة الصناعية والخدمات اللوجستية لإستقطاب الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل وتنمية الاقتصاد الوطني" بحسب موقع "الشبيبة".
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