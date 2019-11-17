سيوفر 350 فرصة عمل... إطلاق مشروع لتصنيع الحافلات في سلطنة عمان

تم التوقيع على اتفاقية حق انتفاع في المنطقة الحرة بصلالة في سلطنة عمان لإنشاء مصنع لتصنيع الحافلات بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 50 مليون دولار أمريكي.

وسيتم تنفيذ المشروع على مساحة 50 ألف متر مربع بطاقة انتاجية تصل إلى 1500 حافلة سنويا، سيخصص منها 70% للتصدير خارج السلطنة، كالأسواق الخليجية واليمنية والأفريقية ورابطة الدول المستقلة.

وبحسب التوقعات سيبدأ تنفيذ المصنع في الربع الثالث من عام 2020م، وسيوفر حوالي 350 فرصة عمل للمواطنين العمانيين، وسيكون له دور كبير برفد الاقتصاد العماني بمنافع تنموية واقتصادية تخدم تطوير وتنمية القدرات، بحسب وزير السياحة ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة بصلالة، أحمد بن ناصر المحرزي.

وحققت المنطقة الحرة بصلالة خلال هذا العام حوالي 22 استثمارا جديدا بقيمة 1.5 مليار ريال عماني، ووصلت قيمة إجمالي الاستثمارات المحققة إلى 8.1 مليار دولار امريكي منذ تأسيسها قبل 13 عاما.

ويأتي توقيع عقد تصنيع الحافلات بصلالة تتويجا للجهود التي بذلتها المنطقة الحرة خلال لإيجاد شراكة استراتيجية وقنوات اعمال عالمية "تساعدها في تحقيق رؤيتها بجعلها مركزا عالميا واقليميا رائدا في مجال الجودة الصناعية والخدمات اللوجستية لإستقطاب الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل وتنمية الاقتصاد الوطني" بحسب موقع "الشبيبة".