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00:24 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
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    وكالة أرامكو النفطية السعودية

    أبرز 10 إجراءات اقتصادية سبقت طرح "أرامكو" في السوق السعودية

    © REUTERS / Hamad I Mohammed
    اقتصاد
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    بدأت، اليوم الأحد، فترة طرح المؤسسات المكتتبة لشراء أسهم شركة "أرامكو"، عملاق النفط السعودي، وتنتهي في 4 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بينما تبدأ فترة الطرح للمكتتبين الأفراد في نفس التاريخ، وتنتهي في 28 نوفمبر الجاري.

    وقالت شبكة "الأسواق العربية" إن أنظار العالم على الطرح العام الأولي لشركة "أرامكو" السعودية، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يكون الأكبر، في السوق السعودية، وربما في العالم كله.

    © REUTERS / Maxim Shemetov
    أرامكو السعودية تعلن عرض 1.5٪ من أسهم الشركة خلال الاكتتاب
    وقبل الاكتتاب العملاق لـ"أرامكو" شهدت السوق السعودية مجموعة من الطروحات، لكن قيمة الحصص المطروحة لأكبر 10 اكتتابات مجتمعة لم تتجاوز 80 مليار ريال، وهو ما يعني أنها أقل من قيمة الحصة المتوقع طرحها من "أرامكو"، بحسب ما ذكره التقرير.

    وفيما يلي أكبر 10 عمليات اكتتاب، سبقت طرح أسهم "أرامكو"، في السوق السعودية:

    1- في عام 2014، طرح البنك الأهلي نحو 25 في المئة، من رأسماله للاكتتاب العام، أي 500 مليون سهم بسعر 45 ريالا للسهم، بقيمة إجمالية تبلغ 22.5 مليار ريال. 

    وتم تخصيص 15 في المئة، من رأس المال للمكتتبين الأفراد بقيمة 13.5 مليار ريال، تمت تغطيتها 23 مرة، وتم تخصيص 200 مليون سهم من أسهم الاكتتاب، تعادل 10% من رأسمال البنك، للاكتتاب بها من قبل المؤسسة العامة للتقاعد.

    ومنذ ذلك الحين كان البنك الأهلي يتربع على عرش أكبر عمليات الاكتتاب في تاريخ السوق السعودية.

    2- في عام 2003، طرحت شركة الاتصالات السعودية نحو 30 في المئة، من رأسمالها أي حوالي 90 مليون سهم للاكتتاب بسعر 170 ريالا للسهم وبقيمة 15.3 مليار ريال.

    وتم تخصيص 30 مليون سهم منها لكل من مصلحة معاشات التقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وكانت قيمة حصة الأفراد 10.2 مليار ريال.

    3- وفي 2008 طرح مصرف الإنماء 70 في المئة، من أسهمه للاكتتاب العام أي أكثر من مليار سهم بقيمة 10.5 مليار ريال، وجمع الاكتتاب أكثر من مرة ونصف ما كان يستهدفه.

    4- في عام 2008، طرحت شركة معادن نحو 50 في المئة، من رأسمالها بقيمة إجمالية 9.25 مليار ريال.

    شركة أرامكو السعودية
    © REUTERS / MAXIM SHEMETOV
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    5- في عام 2007، طرحت شركة كيان قرابة 675 مليون سهم تمثل 45 في المئة، من رأسمالها بقيمة 6.75 مليار ريال.

    6- في 2008 طرحت زين السعودية 45 في المئة، من رأسمالها بقيمة 6.3 مليار ريال.

    7- في عام 2008، طرحت "بترورابغ" 25 في المئة، من رأسمالها بقيمة 4.6 مليار ريال.

    8- في عام 2007، طرح دار الأركان، الذي جمع 3.3 مليار ريال من حصة طرح أكثر من 59 مليون سهم بسعر 56 ريالا للسهم، وكانت بين أكبر الطروحات الأولية في القطاع العقاري. 

    9- في 2007 طرحت المملكة القابضة حصة 5 في المئة، بقيمة 3.2 مليار ريال.

    10- في 2006 طرحت إعمار المدينة الاقتصادية 30 في المئة، من رأسمالها بقيمة 2.55 مليار ريال.

    وبحسب تقرير نشرته صحيفة "الاقتصادية" السعودية، أمس السبت، فإن الجهة التي تبيع الأسهم، هي حكومة المملكة العربية السعودية، بوصفها المساهم في الشركة.

    وسيتم إدراج أسهم الشركة، في سوق "تداول"، وهي سوق الأسهم الأساسية في المملكة العربية السعودية.

    وقالت إنه لشراء الأسهم، ينبغي قراءة المعلومات المتاحة في نشرة الإصدار الصادرة عن الشركة بأكملها والتواصل مع مصرفك أو أي من المستشارين الماليين والبنوك المستلمة المذكورة أسمائهم على الموقع الإلكتروني للشركة وفي نشرة الإصدار.

    ولفتت إلى أنه يحق لجميع المواطنين السعوديين، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وبعض الأجانب المقيمين في السعودية، الاكتتاب في الأسهم، إما من خلال حساب مصرفي أو محفظة استثمارية لدى أحد البنوك المستلمة.

    وأوضحت الصحيفة السعودية، أن شريحة السعوديين الأفراد، ممن يحتفظون بملكية أسهمهم بشكلٍ مستمر ودون انقطاع لمدة (180) يوما، سيحصلون على (1) سهمٍ مجانيٍ لكل (10) أسهم يشترونها عند الاكتتاب، بما يصل إلى (100) سهم مجاني، وأن المواطنين السعوديون فقط هم من يحق لهم الاكتتاب بالنيابة عن أفراد الأسرة التابعين لهم.

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    الكلمات الدلالية:
    سوق النفط, إدراج الأسهم, البورصة السعودية, أرامكو
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