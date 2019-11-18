ارتفاع الأسهم الأمريكية وسط ترقب توقيع صفقة تجارية مع الصين

كشفت بيانات التداول، اليوم الاثنين، عن ارتفاع مؤشرات العقود الآجلة للأسهم الأمريكية الرئيسية، على خلفية تفاؤل المستثمرين بشأن الأخبار المتعلقة بالعلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

موسكو - سبوتنيك. وبحلول الساعة 16:16 بتوقيت موسكو ( 13:16 غرينتش) ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.27 بالمئة إلى 28028 نقطة، وصعد مؤشر ناسداك المجمع، الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا الفائقة، بنسبة 0.25 بالمئة إلى 8339.5 نقطة، وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.16 بالمئة إلى 3123.38 نقطة.

وقال المحلل في "جي بي مورغان لإدارة الأصول" ، باتريك شويتز، لوكالة "رويترز": "نرى قوة دفع كبيرة نحو التوصل إلى اتفاق تجاري جزئي، على الأقل. حتى الصفقة الصغيرة ستقضي على بعض المشاعر السلبية التي تحوم على الاقتصاد والأسواق".

ويتوقع المستثمرون أن الولايات المتحدة والصين ستكونان قادرتان على إحراز تقدم في إبرام اتفاقية تجارية قبل دخول رسوم الاستيراد الجديدة قيد النفاذ الشهر المقبل. وكانت وسائل الإعلام الصينية قد ذكرت يوم السبت الماضي، أن الجانبين أجريا "مفاوضات بناءة" خلال محادثة هاتفية شارك بين نائب رئيس الوزراء الصيني، ليو هه، والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتيزر ووزير المالية، ستيفن منوتشين.

وتأثرت المؤشرات أيضًا بخفض المصرف المركزي الصيني لأسعار الفائدة على القروض، وهذا هو أول خفض من نوعه منذ أربع سنوات وإشارة إلى الأسواق بأن السياسيين مستعدون للعمل لدعم تباطؤ النمو الاقتصادي.

كما يتطلع المستثمرون أيضًا إلى إصدار يوم الأربعاء المقبل بروتوكول لاجتماع نظام الاحتياطي الفدرالي الأمريكي لشهر تشرين الأول/ أكتوبر. عادة ما يأمل تجار البورصة في رؤية أدلة في الوثيقة حول السياسة النقدية المستقبلية للمنظم.