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21:39 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
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    عبد الفتاح السيسي - مصطفى مدبولي

    الحكومة المصرية: بدأنا جني الثمار والاستثمارات الأمريكية ارتفعت بنسبة 26%

    © REUTERS / HANDOUT
    اقتصاد
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    قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إن الاستثمارات الأجنبية في مصر ارتفعت في 2019.

    وأوضح مدبولي بأن الاستثمارات الأمريكية في مصر حققت ارتفاعا بمعدل 26% خلال عام 2019 مقارنة بعام 2017 لتسجل أكثر من 22 مليار دولار، من خلال أكثر من 1500 شركة تعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية بما في ذلك البترول والطاقة المتجددة والزراعة والمواد الغذائية والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحسب موقع صحيفة "المال" المصرية.

    الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
    © REUTERS / INQUAM PHOTOS
    السيسي يتحدث عن العامل الأساسي لنجاح الإصلاح الاقتصادي

    وأشار رئيس الوزراء خلال كلمته في منتدى الأعمال المصري الأمريكي الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية، إلى بعض المؤشرات الاقتصادية التي تؤكد تعافي الاقتصاد المصري.

    وقال مدبولي إنه في المجمل تؤكد مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني أن مصر بدأت في جني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ في نوفمبر 2016.

    ولفت إلى أن معدل النمو الاقتصادي بلغ نحو 5.6٪ بنهاية العام المالي 18/2019 مقارنة بحوالي 2.1٪ خلال 12/2013.

    وتابع رئيس الوزراء المصري: "كما ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 42.900 جنيه/فرد في العام المالي 18/2019، مقارنةً بحوالي 22.230 جنيه/فرد في العام المالي 12/2013".

    وأشار مدبولي إلى أن التضخم استمر في التراجع، على الرغم من الضغوط السعرية الناجمة عن رفع الدعم التدريجي للوقود والطاقة وأسعار النقل، ليسجل معدل التضخم على أساس سنوي بنهاية أكتوبر 2019 حوالي 2.4٪ مقارنة بنحو 17.5٪ في أكتوبر 2017.

    ولفت رئيس الوزراء إلى أنه ولأول مرة منذ 15 عاما نجحت مصر في تحقيق فائض أولى خلال العام المالي 18/2019 بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل عجز أولى سجل 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 12/2013.

    وتابع "... في ذات السياق، انتعشت الاحتياطيات من النقد الأجنبي لتتجاوز مستويات ما قبل عام 2011، حيث وصلت إلى مستوى غير مسبوق لتسجل 45.3 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2019 (بما يسمح بتغطية فاتورة الواردات لأكثر من 8.5 أشهر) مقارنة بـ 14.9 مليار دولار في يونيو 2013، كما ارتفع إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل ليسجل 13.7 مليار دولار بنهاية 18/2019 مقارنة بـ 10.8 مليار دولار خلال 13/2014.

    وقال مدبولي إنه لتخفيف آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي على الطبقات الأولى بالرعاية، أطلقت الحكومة المصرية برنامج حماية اجتماعية؛ حيث تضاعفت الميزانية المخصصة لدعم السلع التموينية من 35 مليار جنيه في 13/2014 إلى 89 مليار جنيه في 19/2020.

    وأضاف كذلك تم تعزيز ميزانية برنامج "تكافل وكرامة" لتصل إلى 18.7 مليار جنيه في 19/2020 بعد أن كانت 5 مليارات جنيه في 13/2014.

    وتابع "أيضا تضاعفت مخصصات التأمين الصحي في الموازنة العامة للدولة من مليار جنيه في 2013/2014 إلى 9 مليارات جنيه في موازنة 18/2019".

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