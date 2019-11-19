توقعات الاتفاق التجاري تهوي بالدولار

تكبد الدولار خسائر، اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي تضرر فيه الطلب على العملة الأمريكية جراء انحسار الآمال في إبرام اتفاق تجاري أولي بين الولايات المتحدة والصين.

بظل شكوك بشأن مساع لإنهاء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، كما واجه اليوان صعوبات أيضا، إذ لامس أدنى مستوى في أسبوعين مقابل العملة الأمريكية،

كما وشهد الدولار الأسترالي تراجعا بعد نشر محضر اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي بشأن السياسة النقدية، والذي أظهر أن مسؤولين بالبنك المركزي يدرسون خفض الفائدة هذا الشهر.

هذا وكانت هناك توقعات كبيرة بأن الولايات المتحدة والصين ستوقعان ما يسمى باتفاق "المرحلة واحد" هذا الشهر لخفض التصعيد في حربهما التجارية المستمرة منذ 16 شهرا.

لكن الدولار تلقى ضربة، أمس الاثنين، بعد أن ذكرت "سي.إن.بي.سي" أن الصين متشائمة إزاء الموافقة على اتفاق، مما يشير إلى أن التوصل إلى تسوية لأكبر خطر محتمل على الاقتصاد العالمي ما زال أمرا بعيد المنال.

وإنخفض الدولار قليلا إلى 108.62 ين، عقب انخفاضه 0.09 بالمئة أمس الاثنين.

وجرى تداول الدولار عند 1.1074 دولار لليورو، اليوم الثلاثاء، في آسيا بعد أن تراجع لأدنى مستوى في أسبوعين تقريبا.

ومقابل الجنيه الاسترليني، استقر الدولار عند 1.2956 دولار، قرب أدنى مستوى في شهر. وتلقى الاسترليني الدعم من استطلاعات للرأي تشير إلى أن حزب المحافظين الحاكم سيحرز انتصارا في الانتخابات القادمة.

وفي تعاملات السوق الداخلية، تراجع اليوان لأدنى مستوى في أسبوعين عند 7.0295 للدولار.

وفرضت واشنطن وبكين رسوما جمركية على سلع إحداهما الأخرى في نزاع مرير بشأن ممارسات التجارة الصينية التي تقول الحكومة الأمريكية إنها غير عادلة.

من ناحية أخرى، هبط الدولار الأسترالي 0.16 بالمئة إلى 0.6799 دولار أمريكي وانخفض 0.26 بالمئة إلى 73.82 ين، بحسب ما نقلت "رويترز".

وأظهر محضر اجتماع البنك الذي نشر اليوم لثلاثاء أن البنك المركزي الأسترالي اتفق على احتمال وجود مبرر بشأن إجراء خفض آخر بنسبة 0.75 بالمئة في أسعار الفائدة في اجتماعه، في نوفمبر/ تشرين الثاني، بالنظر إلى ضعف غير مرحب به في نمو الأجور والتضخم.