المركزي الصيني يعلن عن إجراء اقتصادي لمواجهة الحرب التجارية

قال محافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، يي قانغ، اليوم الثلاثاء، إن بكين ستزيد دعمها للاقتصاد وتدفع أسعار الفائدة الحقيقية على الإقراض للتراجع.

ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى قول قانغ، مع إبقاء صانعي السياسات على السياسة النقدية تيسيرية لدعم النمو المتباطئ.

وقال يي قانغ، في اجتماع مع ممثلين عن بنوك تجارية، إن السلطات ستشجع على تعزيز رأس المال وتدعم قدرة البنوك على زيادة الإقراض.

وأضاف أن "البنوك ينبغي عليها الرجوع إلى سعر الفائدة للقروض الرئيسية، عندما يتعلق الأمر بتحديد أسعار الفائدة على الإقراض".

وكشف مسح لمتعاملين ومحللين أن البنك المركزي سيخفض على الأرجح سعر الفائدة للقروض الرئيسية، غدا الأربعاء، للمرة الثالثة منذ استحدث هذا المعيار في أغسطس/ آب الماضي.

ونتيجة تباطؤ الطلب العالمي وتداعيات الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للصين ستة في المئة فقط على أساس سنوي في الربع الثالث، مسجلا أبطأ وتيرة من نوعها خلال نحو ثلاثين عاما، وعند الحد الأدنى للنطاق المستهدف من الحكومة بين ستة و6.5 في المئة.