موانئ دبي تقدم 11 توصية للحكومة المصرية

احتفلت شركة موانئ دبي العالمية الشرق الأوسط وأفريقيا بمرور عشر سنوات على عملها في مصر.

وبحسب موقع "بوابة الأهرام" الإلكترونية، كشف سهيل البنا، المدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية الشرق الأوسط وأفريقيا، عن أنه تم الاتفاق مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على الحصول على أرض صناعية بالمنطقة على مساحة 35 كم مربع، على أن يتم إنشاء شركة تنمية رئيسية بنسبة 51% للمنطقة الاقتصادية و49 لصالح موانئ دبي.

وأشار خلال الاحتفال أن الشركة قدمت 11 توصية للحكومة المصرية فيما يخص تشجيع الشركات على الاستثمار في المناطق الحرة إلى مصر، أبرزها تصدير المنتج المحلي وشهادة المنشأ وتسريع التخليص الجمركي، لافتا إلى أن الحكومة المصرية وافقت بالفعل على بعض النقاط.

ولفت البنا إلى أن نشاط الحركة التجارية والصناعية في مصر يشجع على الدخول في العديد من الاستثمارات بها للمساهمة في نمو اقتصادها.

وقال البنا إنه قبل البدء في توقيع الاتفاق النهائي "أحالنا إلى الخبراء الفنيين بالشركة لتحديد التقييم المالي للمنطقة فيما يخص البنية التحتية وما هي أفضل طرق التنفيذ الهندسية"، وتوقع أن يتم الانتهاء من الدراسات الفنية بحلول نهاية العام الجاري.

وتعمل موانئ دبي العالمية في 46 بلداً عبر قارات العالم الست، ولديها أكثر من 150 نشاطا، ويعمل بها 50 ألف موظف من 120 بلدا.