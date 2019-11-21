الكشف عن كمية الذهب الموجودة في العالم

كشف مجلس الذهب العالمي أنه في حال تم إذابة كل الذهب المستخرج في العالم، فسنحصل على مكعب طوله 21 مترا

وحسب حسابات موقع المجلس، بلغت إجمالي كتلة الذهب المستخرجة في العالم 190.040 طن في نهاية عام 2017، وتدخل جميع التحف الذهبية التاريخية ضمن هذا الرقم، كما يتم استخراج من 2.5 إلى 3 طن سنويا.

ووفقًا لمحللي المنظمة، فإن ثلثي الكمية الإجمالية للذهب تم استخراجها من باطن الأرض ابتداءا من عام 1950. وما يقرب من نصف احتياطي الذهب "الأرضي" عبارة عن مجوهرات (47.7 في المئة).

وقال الخبراء إن احتياطات الذهب غير المنتشلة بعد تبلغ 54 ألف طن، كما شهد تعدين الذهب نمواً في السنوات الأخيرة، لكن الخبراء يتوقعون تباطؤا في السنوات 8-10 المقبلة.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها حساب كل الذهب المستخرج في العالم. في عام 2012، قال المستثمر الأمريكي وارن بافيت، إنه إذا قمت بإذابة كل الذهب في العالم في مكعب، فإن طوله سيبلغ 20 متراً.