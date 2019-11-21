على الأرجح ستمدد "أوبك+" تخفيضات إنتاج النفط حتى يونيو 2020

وبحسب الصحيفة الاقتصادية فإن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تجتمع يوم الخامس من ديسمبر في مقرها بفيينا، وتلي ذلك محادثات مع مجموعة من المنتجين الآخرين بقيادة روسيا، في التحالف المعروف باسم "أوبك+"، وتستمر تخفيضات إمدادات النفط الحالية حتى مارس 2020.

وقال مصدر في أوبك "حتى الآن لدينا تصوران رئيسيان: إما الاجتماع في ديسمبر وتمديد التخفيضات الحالية حتى يونيو، أو تأجيل القرار حتى أوائل العام المقبل، والاجتماع قبل مارس/ آذار للتعرف على وضع السوق وتمديد التخفيضات حتى منتصف العام.