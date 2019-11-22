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09:38 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
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    إطلالة على مبنى الكابيتول في واشنطن

    مؤشرات على ضعف سوق العمل الأمريكي

    © Sputnik . Владимир Астапкович
    اقتصاد
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    قالت وزارة العمل الأمريكية إن هناك ما يشير إلى بعض الضعف في سوق العمل الداخلي. 

    واستقر عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة على غير المتوقع عند أعلى مستوى في خمسة أشهر، ما يشير إلى بعض الضعف في سوق العمل، وذلك بحسب صحيفة "الاقتصادية".

    دولارات أمريكية
    © Sputnik . Mihail Kutusov
    زيادة طلبات إعانة البطالة الأمريكية أكثر من المتوقع
    وذكرت وزارة العمل الأمريكية أن المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة استقرت عند مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 227 ألفا للأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى منذ شهر يونيو/حزيران الماضي.

    وأفادت بأنه جرى تعديل بيانات الأسبوع السابق لتظهر زيادة تبلغ ألفي طلب فوق المعلن من قبل.

    وتوقع اقتصاديون انخفاض طلبات إعانة البطالة إلى 219 ألفا في أحدث أسبوع، وارتفع المتوسط المتحرك للطلبات الجديدة في أربعة أسابيع، وهو ما يعد مؤشرا أدق لسوق العمل، لأنه يستبعد التقلبات الأسبوعية، بمقدار 3500 إلى 221 ألفا الأسبوع الماضي.

    ويتوازى ذلك مع ارتفاع النشاط الصناعي في ولاية "فيلادلفيا" في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات خلال الشهر الجاري. وكشفت بيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، عن أن مؤشر النشاط الصناعي ارتفع إلى 10.4 نقطة خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، مقارنة بـ5.4 نقطة في الشهر الماضي.

    فيما أشارت توقعات المحللين إلى أن المؤشر الصناعي في "فيلادلفيا" سيرتفع إلى سبع نقاط خلال الشهر الجاري، وبأن 30 في المائة من الشركات أشاروا إلى زيادة في النشاط الصناعي خلال الشهر الجاري، في حين رأى 20 في المائة من المؤسسات تراجعا في النشاط.

    وسجل مؤشر الطلبيات الجديدة تراجعا خلال الشهر الجاري بنحو 18 نقطة، في حين انخفض مؤشر الشحنات بنحو تسع نقاط.

    وبحسب أحدث إصدار لمعدل البطالة في الولايات المتحدة، والمشار إليه بالأول من الشهر الجاري، كانت النسبة 3.6%، ويتوقع النسبة نفسها خلال الفترة المقبلة، مقارنة ب  3.5 % في الأشهر الماضية.

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    الكلمات الدلالية:
    الاقتصاد, أمريكا, أزمة البطالة
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