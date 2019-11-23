الأسهم السعودية تغلق على مكاسب كبيرة منذ الصيف الماضي

أغلقت الأسهم السعودية، اليوم السبت، على ارتفاع لتواصل سلسلة صعود أسبوعي هي الأطول منذ يوليو/تموز الماضي؛ حيث ارتفعت لثلاثة أسابيع متتالية، وبلغت أعلى مستوى منذ سبتمبر/أيلول.

القاهرة – سبوتنيك. وبحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية، أغلقت السوق عند 8062 نقطة، بمكاسب 138 نقطة؛ رابحة 1.75 بالمئة.

وتزامن الأداء الإيجابي مع بدء اكتتاب عملاق النفط السعودي "أرامكو"؛ حيث غطت المؤسسات الحصة المخصصة لها تقريبا، بينما الأفراد بلغوا 1.8 مليون مساهم، بنحو 14 مليار ريال (3.73 مليار دولار أميركي)، بنسبة تغطية 46 بالمئة.

وجاء العائد الجاري لسهم "أرامكو" بمعدل قريب من مؤشر "إم تي 30"، الذي يجمع الأسهم القيادية عند 4 بالمئة تقريبا، ما أفقد مخاطر تركز السيولة في سهم "أرامكو"، الأمر الذي ساعد على استقرار السوق.

ووفقا للصحيفة، سيواجه المؤشر خلال الأسبوع المقبل مقاومة عند 8070 نقطة، وعليه فإن الإغلاق بنهاية الأسبوع فوق المقاومة سيؤكد القوة الشرائية، ما يدفع السوق إلى تخطي 8100 نقطة.