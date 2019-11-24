الصين ترفع حجم ناتجها المحلي لأكثر من 13 تريليون دولار

عدلت الصين، حساب قيمة اقتصادها إلى 91.93 تريليون يوان ما يعادل 13.08 تريليون دولار في 2018، بزيادة حوالى 1.9 تريليون يوان (270 مليار دولار) عن تقديرات سابقة.

قام المكتب الوطني الصيني للإحصاء بإجراء المراجعة بناء على نظام حساب الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ونتائج التعداد الاقتصادي الوطني الرابع.

وقال المكتب في بيان إن التغير في حجم الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018 لن يؤثر بشكل كبير على حساب معدل النمو في 2019.

ودأبت الصين على تعديل بيانات الناتج المحلي الإجمالي لديها، بحسب ما نشرت وكالة "الأناضول".

وخفضت الصين معدل نمو اقتصادها إلى 6.8 % من 6.9 % في 2017.

وتنخرط الصين في حرب تجارية مع الولايات المتحدة منذ مارس/آذار 2018، دون التوصل إلى حل حتى الآن، رغم جولات من المفاوضات.

ومؤخرا، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني إلى 6.2 بالمئة في 2019 مقابل 6.3 بالمئة في تقديرات سابقة.