نفقات السياح الوافدين إلى تركيا على الطعام تتجاوز 5 مليارات دولار

أشارت بيانات رسمية حديثة، أن إنفاق السياح الأجانب الوافدين على الغذاء والمشروبات في السوق المحلية بلغ 5.1 مليارات دولار خلال الشهور التسعة الأول من العام الجاري.

وبحسب المعطيات التي تحصلت عليها وكالة "الأناضول" المحلية من معهد الإحصاء التركي، فإن عدد الزوار القادمين إلى تركيا في الفترة من يناير/ كانون ثاني حتى سبتمبر/ أيلول من العام الجاري، بلغ 39.935 مليون سائح أجنبي، من بينهم 4.55 ملايين سائح تركي مقيم بالخارج.

وأضافت الوكالة أن نفقات السياحة الوافدة على الغذاء والمشروبات، شكلت نحو 19.2 بالمئة من إجمالي إيرادات السياحة في تلك الفترة والبالغة 26.6 مليار دولار.

وبلغت النفقات الشخصية للسياح 19.55 مليار دولار، فيما بلغت نفقات الجولات السياحية 7.84 مليارات دولار.

وسجل بند الغذاء والمشروبات، أعلى النفقات الشخصية للسياح يليه السلع والخدمات الأخرى بـ4.94 مليارات دولار، ثم الإقامة بـ 2.84 مليار دولار.

وأنفق الزوار الأجانب، والمواطنون الأتراك المقيمون بالخارج 793.5 مليون دولارا على الرعاية الصحية.

وتجاوز إنفاق السياح على الأنشطة الرياضية والتعليمية والثقافية 319 مليون دولارا، و2.99 مليار دولار على الملابس والأحذية، و1.24 مليار دولار على الهدايا، و803 مليون دولار للنفقات الأخرى، و96.7 مليون دولار على السجاد.