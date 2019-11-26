محاولة تقارب اقتصادي صيني أمريكي

أعلنت وزارة التجارة الصينية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن ممثلي الطرفين الصيني والأمريكي في المفاوضات التجارية والاقتصادية بين البلدين قد أجروا اتصالا هاتفيا، تم من خلاله الاتفاق على مواصلة الاتصالات بشأن "المرحلة الأولى" من الاتفاقية التجارية بينهما.

بكين - سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة التجارة: "أجرى نائب رئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية، ليو خه، صباح اليوم الثلاثاء، محادثة هاتفية مع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر، ناقش خلالها الطرفان سبل معالجة المخاوف الرئيسية لكل من الطرفين، واتفقا على إبقاء الاتصالات بشأن القضايا المتبقية فيما يتعلق بمشاورات المرحلة الأولى من الاتفاق".

ووفقا للبيان، شارك في المحادثة الهاتفية إلى جانب نائب رئيس مجلس الدولة، وزير التجارة تشونغ شان، ورئيس بنك الشعب الصيني يي قانغ.

يذكر أن الصين كانت قد دعت كبار المفاوضين التجاريين الأمريكيين لعقد جولة جديدة من المحادثات المباشرة في بكين، في ظل استمرار المساعي لإبرام اتفاق محدود على الأقل.