مدير وكالة الطاقة: يتعين على أوبك اتخاذ القرار المناسب للاقتصاد العالمي

قال مدير وكالة الطاقة الدولية، اليوم الثلاثاء، إنه يتعين على دول أوبك، التي من المقرر أن تجتمع الأسبوع المقبل لمناقشة مستويات إنتاجها من النفط، اتخاذ القرار المناسب للاقتصاد العالمي الذي ما زال "هشا للغاية".

ونقلت وكالة "رويترز" عن فاتح بيرول، خلال مقابلة على هامش مؤتمر للطاقة في أوسلو: "القرار بأيدي دول أوبك، لكن ما أراه هو أن الضغط على أوبك زائد روسيا قوي نتيجة للنمو القوي من الدول خارج المنظمة.. الولايات المتحدة والبرازيل والنرويج وجيانا وغيرهم".

وأضاف: "سيكون هناك الكثير من النفط في السوق. لدي أمل في أن يتخذوا القرار المناسب لأنفسهم وللاقتصاد العالمي الذي ما زال هشا للغاية".

وبشكل عام، توقع بيرول أن تكون إمدادات النفط وفيرة نتيجة لتباطؤ الطلب بسبب ضعف النمو الاقتصادي، وبخاصة في الصين.

وتحولا إلى الولايات المتحدة، قال بيرول إنه يتوقع أن يتباطأ نمو الإنتاج في قطاع النفط الصخري عن مستوياته "المدوية" السابقة بسبب صعوبات مالية لدى بعض منتجيه في الولايات المتحدة وليس بسبب نضوب منابعه.

وقال بيرول: "سيحدث ذلك هذا العام، في العام المقبل... سيتباطأ... لا أتوقع تراجعا كليا... لكني أتوقع أنه سيكون هناك تباطؤ في النمو".

لكن مع ذلك، فإن أغلب الزيادة في نمو إنتاج النفط ستأتي من الولايات المتحدة في السنوات المقبلة.

وقال: "لن نشهد النمو المدوي في إنتاج النفط الصخري الأمريكي لكننا لا نزال نتوقع نموا قادما من الولايات المتحدة، ليس فقط من النفط الصخري، بل من خليج المكسيك (أيضا). ستكون الولايات المتحدة دولة مهيمنة فيما يتعلق بمن أين يأتي النمو في إنتاج النفط خلال السنوات الخمس المقبلة".