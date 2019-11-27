لاغارد: على البنك المركزي الأوروبي المحافظة على استقرار قيمة اليورو

قالت كريستين لاغارد، الرئيس الجديد للبنك المركزي الأوروبي، اليوم الأربعاء، إن مهمة البنك هي الحفاظ على استقرار قيمة اليورو وجعله وسيلة آمنة للمدفوعات.

وأضافت لاغارد قبل أن توقع أول أوراق نقد لليورو تحمل اسمها في احتفال رسمي "وبالتالي مهمتنا الآن هي رعاية هذه الثقة والحفاظ عليها من خلال ضمان أن تكون الأوراق النقدية آمنة وأنظمة الدفع فعالة وقيمة اليورو مستقرة"، وفق وكالة "رويترز".

في غضون ذلك، منح نواب الاتحاد الأوروبي موافقتهم النهائية على تولي الألمانية المحافظة ،أورسولا فون دير لاين، رئاسة المفوضية الأوروبية بدءا من مطلع ديسمبر كانون الأول.

جاء تصويت النواب اليوم الأربعاء في مقر البرلمان في ستراسبورج بتأييد 461 نائبا ورفض 157 وامتناع 89 عن التصويت. وتحتاج فون دير لاين إلى أغلبية بسيطة لضمان تعيينها رئيسة للمفوضية.