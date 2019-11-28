الأسهم الأمريكية تسجل مستويات قياسية مجددا بدعم بيانات قوية

أغلقت المؤشرات الأمريكية الرئيسية على مستويات قياسية مرتفعة للجلسة الثالثة على التوالي في معاملات محدودة اليوم الأربعاء قبيل عطلة عيد الشكر.

وأشارت بيانات جديدة إلى اقتصاد يقف على قدم راسخة، بينما استمر تفاؤل المستثمرين الحذر حيال حل توترات التجارة الأمريكية الصينية، بحسب "رويترز".

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 44.15 نقطة بما يعادل 0.16 بالمئة ليصل إلى 28165.83 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 13.2 نقطة أو 0.42 بالمئة مسجلا 3153.72 نقطة.

وصعد المؤشر ناسداك المجمع 57.24 نقطة أو 0.66 بالمئة إلى 8705.18 نقطة.