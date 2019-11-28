"أطلس غلوبل" التركية تعلن توقيف رحلاتها

علقت شركة الطيران التركية "أطلس غلوبال" جميع رحلاتها حتى 21 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بسبب ارتفاع التكاليف التشغيلية وتراجع سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار.

وذكرت صحيفة "جمهورييت" التركية أن "الارتفاع الحاد في التكاليف اللوجيستية والتشغيلية، مع نقل الرحلات إلى مطار إسطنبول الجديد قبل أبريل(نيسان) 2019، جعل من المستحيل بالنسبة إلينا تعويض الخسائر التي سجلناها في 2016 و2017".

وأكدت الشركة بحسب "جمهورييت" تعليق الرحلات، دون أي ذكر لمشكلاتها الاقتصادية، ويذكر أن الليرة فقدت نحو %10 من قيمتها منذ مطلع العام، وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 5.7614 ليرة.

وتسيّر الشركة رحلات لمجوعة متنوعة من الوجهات المحلية والدولية، من بينها ألمانيا وروسيا وكازاخستان والإمارات، ووفقا لموقع الشركة، فإنها تشغل 25 طائرة ركاب.