ورشة عمل حول التقنيات النووية الروسية في السعودية

أقامت الشركة الحكومية الروسية للطاقة النووية "روس آتوم" ورشة عمل حول تقنياتها النووية مع مجموعة من الشركات السعودية في مقر غرفة التجارة في مدينة جدة.

وافتتح مدير المركز الإقليمي لـ "روس آتوم" للشرق الأوسط وشمال أفريقيا "ألكسندر فورونكوف"، ورشة العمل في كلمة أكد فيها أن "روس آتوم" تسعى لإنشاء علاقات قوية مع الشركات السعودية المحلية لإيمانها بالدور الكبير التي تلعبه تلك العلاقات في إنجاح مشروع ضخم كإنشاء محطة للطاقة النووية في السعودية.

وصرح فورونكوف: "هذه هي ورشة العمل الثالثة لممثلي مجتمع الأعمال في المملكة العربية السعودية، التي قمنا بتنظيمها خلال العام الماضي، ما يعكس جلياً اهتمامنا القوي بإقامة تعاون مثمر مع الشركات المحلية. نحن مقتنعون بأن التعاون مع الموردين المحليين لا يزيد فقط من إمكانية تنفيذ مشاريع محطات الطاقة النووية، ولكنه أيضاً يساهم بشكل عام في نمو نشاط الأعمال في هذا البلد والمنطقة".

وحرصت شركة "روساتوم أوفرسيز" على أن تطلع الشركات المشاركة في الورشة على مفاعلات "G3+" الروسية من طراز "VVER"، لإقناع الجانب السعودي بتفاصيل الاقتراح الروسي بشأن بناء محطات طاقة نووية عالية السعة في المملكة العربية السعودية.

وتعد "ورشة جدة" الحدث الثالث من نوعه، الذي تنظمه مؤسسة "روس آتوم" في إطار الحوار التنافسي، لاختيار أحد الموردين لبناء محطة طاقة نووية ذت السعة العالية في السعودية.