روسيا وأوكرانيا تعتزمان تكثيف العمل الثنائي في مجال الطاقة

أعلنت وزارة الطاقة الروسية، أن موسكو وكييف اتفقتا على تكثيف العمل الثنائي المشترك في الأيام المقبلة، خلال مشاورات حول الغاز في وقت سابق من اليوم الخميس.

موسكو- سبوتنيك. وجاء في بيان للوزارة : "كان هناك تبادل للمقترحات لحل القضايا التي تواجه الطرفين وتم التوصل إلى اتفاق لتكثيف العمل الثنائي المشترك في الأيام المقبلة".

وأضاف البيان أن "الطرفين ناقشا التعاون الروسي الأوكراني في قطاع الغاز - وتسوية الدعاوى المتبادلة لتنفيذ العقود، وشروط نقل الغاز الروسي إلى أوروبا ابتداء من عام 2020، وآفاق شراء المستهلكين الأوكرانيين الغاز الروسي بشكل مباشر".

يذكر أن الجانب الروسي قدم خلال المشاورات الثلاثية الأخيرة مع المفوضية الأوروبية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، موقفًا بشأن الحاجة إلى حل شامل لقضية النقل - إلى جانب التقاضي وإمدادات الغاز إلى أوكرانيا، ولكن لم يتم إحراز أي تقدم في هذا الاتجاه.

وتوقفت أوكرانيا عن شراء الغاز الروسي في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، وبعد ذلك لم تستخدم الوقود الروسي استعدادا لموسم التدفئة، من خلال ضخ الغاز الذي تم شراؤه من خلال الاتجاه المعاكس في أوروبا إلى مرافق التخزين. وينتهي العقد الحالي لنقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا في نهاية عام 2019.