النفط يغلق متباينا مع تعرضه لضغوط من تفاقم التوترات بين أمريكا والصين

أغلقت أسعار النفط متباينة يوم الخميس مع تعافي الخام الأمريكي بشكل طفيف من مخاوف أثارها توقيع الرئيس دونالد ترامب مشروع قانون يساند المحتجين في هونج كونج، وهو ما يفاقم التوترات مع الصين.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 14 سنتا، أو 0.2 بالمئة، إلى 63.92 دولار للبرميل بعد أن قلصت خسائر منيت بها في وقت سابق من الجلسة، بحسب "رويترز".

وارتدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط عن خسائرها لتغلق مرتفعة 13 سنتا، أو 0.2 بالمئة، عند 58.24 دولار للبرميل في غياب كثير من المتعاملين الأمريكيين عن السوق في عطلة عيد الشكر.

وحذرت الصين الولايات المتحدة من أنها ستتخذ "إجراءات مضادة حازمة" ردا على تشريع أمريكي يساند المحتجين المناهضين للحكومة في هونج كونج.

ويخشى المستثمرون أن هذا التحرك قد يؤجل اتفاقا أوليا بين أكبر اقتصادين في العالم لوضع نهاية لحربهما التجارية التي أبطأت النمو الاقتصادي العالمي، وبالتالي الطلب على النفط.

ومن ناحية أخرى أظهرت بيانات حكومية يوم الأربعاء أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت 1.6 مليون برميل الأسبوع الماضي مع صعود الانتاج إلى مستوى قياسي عند 12.9 مليون برميل يوميا وتباطؤ معدلات التشغيل في مصافي التكرير.