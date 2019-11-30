للتنازل عن دعوى بمبلغ 12 مليار… "نفطوغاز" تعرب عن استعدادها لمناقشة تعويض من "غازبروم"

أعلن المدير التنفيذي لشركة "نفطوغاز" الأوكرانية يوري فيترينكو، أن الشركة مستعدة للنظر باقتراحات شركة "غازبروم" بشأن سداد لديون تصل إلى 3 مليارات دولار، فضلا عن مناقشة تعويضا مقابل تخلي كييف عن المطالبة مبلغ 12.2 مليار دولار بموجب دعوى قضائية.

كييف - سبوتنيك. وقال فيترينكو على أثير برنامج" حرية التعبير مع سافيك شوستر على قناة "أوكرانيا" التلفزيونية: "دعونا نفكر بإمكانية حصول، "نفطوغاز"، المملوكة للشعب الأوكراني، على 3 مليارات دولار، وشكلية الحصول، وما التعويض الذي سنتلقاه، إذا أرادت شركة "غازبروم" تخلينا عن المطالبة بمبلغ 12.2 مليار دولار بموجب الدعوى القضائية".

وأضاف: "هذه الخيارات نحن على استعداد للنظر بها، كوننا أشخاص بناءون نرغب بالحصول على أموالنا بسرعة".

هذا وفي وقت سابق، أعلن فيترينكو أن "نفطوغاز" مستعدة للنظر في خيار سداد "غازبروم" لديون تصل إلى 3 مليارات دولار، من خلال إمدادات الغاز إلى الجانب الأوكراني.

وأرسلت شركة "غازبروم" الروسية في وقت سابق، عرضا لشركة "نفطوغاز" الأوكرانية، تشترط فيه تنازل الطرفين عن المطالبات القضائية ضد بعضهما البعض، من أجل تمديد عقد عبور الغاز الحالي أو إبرام عقد جديد.وينص عرض "غازبروم" على تنازل الطرفين عن جميع المطالبات القضائية في التحكيم الدولي، وإنهاء جميع القضايا؛ وإلغاء قرار لجنة مكافحة الاحتكار الأوكرانية بفرض غرامة على شركة "غازبروم"بسبب"انتهاكها للمنافسة الاقتصادية"؛ وسحب دعوى "نفطوغاز" بدء تحقيق من قبل المفوضية الأوروبية ضد شركة غازبروم، كشروط لتمديد العقد الحالي أو إبرام عقد جديد".

وفي نهاية هذا العام تنتهي صلاحية العقد الحالي لنقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا. وتجري روسيا وأوكرانيا والمفوضية الأوروبية مفاوضات ثلاثية حول نقل الغاز بعد عام 2019.

وجرت جولة ثانية من المشاورات الثلاثية في كانون الثاني/يناير الماضي، في بروكسل، لم يتم التوصل خلالها، إلى أي اتفاقيات ملموسة، لكن المفوضية الأوروبية قدمت اقتراحا للأطراف بشأن عقد مستقبلي محتمل: لمدة تزيد عن 10 سنوات، والكميات جذابة، بما في ذلك وبالنسبة للمستثمرين الذين ستتم دعوتهم لتحديث نظام نقل الغاز الأوكراني.