طرح "أرامكو" يستقطب أوامر اكتتاب بقيمة 38 مليار دولار من المؤسسات

قال المستشارون الماليون لشركة "أرامكو" السعودية، في بيان مشترك اليوم الاثنين، إن الشركة استقطبت أوامر اكتتاب بقيمة تزيد عن 144.1 مليار ريال (38.4 مليار دولار) لشريحة المؤسسات من طرحها العام الأولي المزمع.

وبدأ بناء دفتر أوامر المؤسسات في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني، ولدى المستثمرين حتى الرابع من ديسمبر/ كانون الأول، للاكتتاب. وتخطط أرامكو لبيع 1.5 بالمئة من أسهمها في صفقة قد تجمع ما يصل إلى 25.6 مليار دولار.

وقالت "سامبا كابيتال" و"الأهلي كابيتال" و"إتش.إس.بي.سي العربية السعودية،، بحسب وكالة "رويترز"، إن شركة النفط الحكومية العملاقة تلقت طلبات اكتتاب من مشترين من المؤسسات لنحو 4.6 مليار سهم حتى الآن.

وتهدف السعودية لبيع حصة 1.5 بالمئة في أرامكو في صفقة تقيم الشركة بما يتراوح بين 1.6 و1.7 تريليون دولار، أقل من الهدف المبدئي عند تريليوني دولار، الذي يسعى إليه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وجعل الأمير الطرح حجر الزاوية لمسعاه الطموح لتنويع اقتصاد المملكة.

وبدأت أرامكو عملية البيع في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني. وبلغ حجم اكتتاب الأفراد 27.04 مليار ريال (7.21 مليار دولار) يوم الثلاثاء، حسب ما قالته سامبا كابيتال مدير الاكتتاب.

وقالت أرامكو إنها تتوقع أن يغطي المستثمرون الأفراد ثلث الطرح على الأقل وأمامهم حتى 28 نوفمبر/ تشرين الثاني، للاكتتاب ويُغلق الطرح الخاص بالمؤسسات في الرابع من ديسمبر/ كانون الأول.