سلطنة عمان تبدأ بتصدير الأسماك إلى روسيا

بدأت، اليوم، عدد من الشركات العمانية بتصدير منتجاتها السمكية إلى روسيا بعد أن أنهت جميع الإجراءات والمعاملات الضرورية لذلك.

وقامت الشركات العمانية المتخصصة بالصناعات السمكية، صباح اليوم، بتصدير منتجاتها السمكية إلى روسيا، بعد قيامها بجميع الإجراءات الضرورية والموافقات الرسمية لتنفيذ عمليات التصدير.

وزارت جهات حكومية روسية مختصة السلطنة، في سبتمبر/أيلول 2018، والتقت مع المسؤولين في وزارة الزراعة والثروة السمكية وشركات الأسماك العمانية.

وزار الوفد الروسي الموانئ البحرية واطلع على آليات العمل في مناطق الإنزال السمكي وزار الأسواق السمكية والمصانع التي تشرف على تصنيع السمك في السلطنة، واطلع الإجراءات المطبقة فيها وآلية سير العمل، بحسب موقع "الأثير".

وتجول الوفد في صالات العرض والبيع والمخازن ومواقع الشحن والتحميل في الشركات وعلى معايير ضبط جودة الأسماك وسلامة الأغذية البحرية المطبقة في السلطنة ومدى توافقها مع المعايير المطلوبة للتصدير الى الجمهورية الروسية.

وعلى خلفية الزيارة الروسية، أقرت الهيئة الفيدرالية للرقابة البيطرية والسلامة النباتية في روسيا، عددا من الآليات المحددة لتصدير المنتجات السمكية العمانية للفيدرالية الروسية.